Кадыров призывает лидеров мусульманских стран осудить акции с сожжением Корана

Как сообщает RT , в новом заявлении лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова прозвучал призыв к лидерам мусульманских стран осудить акции с сожжением Корана, которые имеют место быть на Западе.

Кадыров подчеркнул, что сегодня только Россия активно противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Европы и Запада.

В своем заявлении Рамзан Кадыров также выразил критику в адрес лидеров мусульманских государств за их молчание и отсутствие действий в защиту ислама и Корана. Стоит отметить, что сожжение Корана является не только оскорблением для всех мусульман, но и демонстрацией неуважения к религиозным ценностям.

Ранее стало известно, что власти Дании в ответ на эти акции предпринимают попытки найти конституционный способ запретить такие мероприятия.