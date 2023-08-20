Кадыров сообщил о большом скоплении техники НАТО на Ореховском направлении

ВСУ стягивают под Ореховым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области внушительное количество бронетехники и живой силы, проинформировал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

Особое внимание вызывает скопление поставленной Западом военной техники стран НАТО, подчеркнул политик.

«На Ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники», — написал Кадыров в своем аккаунте в соцсетях.

При этом Кадыров отметил, что все непрекращающиеся на данном участке фронта вражеские атак успешно отражаются российскими военными.

«На счету батальона «Юг-Ахмат» уже десятки единиц уничтоженной техники ВСУ», - добавил Кадыров.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что ВСУ не смогут при все желании удержать оборону на Харьковском направлении перед превосходящими и наступающими силами ВС РФ, и им придется оставить как сам Купянск, так и еще ряд ключевых населенных пунктов в Харьковской области.