Кадыров выложил кадры «дуэли» между бойцом «Ахмата» и снайперами ГУР Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился в своём Telegram-канале видеозаписью, на которой запечатлена снайперская дуэль между командиром одного из подразделений «Ахмата» с позывным Аид и бойцом из бригады Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Видеозапись снайперской дуэли была сделана с помощью беспилотного летательного аппарата. На видео можно разглядеть цели благодаря использованию прибора ночного видения.

«Наш славный Аид устроил засаду по маршруту следования противника и точным огнем ликвидировал двух вражеских снайперов. Отлично сработано!» — подписал ролик Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что украинским военным осталось сражаться лишь до конца года, а затем все перейдет под контроль российских сил.