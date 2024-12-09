Рамзан Кадыров заявил, что украинским военным осталось сражаться лишь до конца года, а затем все перейдет под контроль российских сил, сообщил SHOT.

«Им осталось еще чуть-чуть. Добьем и потом наведем порядок», — заявил Рамзан Ахматович.

Кадыров подчеркнул, что ключевой шаг в мирном разрешении конфликта на Украине остается за Путиным. Он добавил, что Трамп не выдвигает условия. Трамп может прекратить финансирование и отозвать наемников, отправляемых для убийства россиян. Окончательное решение оставлено только за президентом России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на прямой линии заявил, что спецоперация на Украине скоро завершится.