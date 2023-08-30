Кадырова насмешили слухи о его скоропостижной смерти

Как сообщает агентство «РИА Новости» , недавно Кадыров опубликовал на своей странице в социальных сетях запись. В ней глава Чечни прокомментировал распространенные политологами слухи о том, что он скоро погибнет.

Стало известно, что политологи в иностранных изданиях пророчат главе Чеченской Народной Республики, Рамзану Кадырову, скорую гибель. Но его лишь развеселили данные заявления, а их авторов он назвал «обиженными на Россию».

При этом Кадыров заявил, что готов к выполнению любого приказа, который даст российский лидер Владимир Путин, «даже если итогом станет смерть», ведь он ему «обязан жизнью» даже не единожды, а дважды. Именно поэтому к подобным слухам глава Чечни относится с пренебрежением.