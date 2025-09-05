Кадышевой предложили запустить продажу собственного мерча

Народная артистка России Надежда Кадышева вновь находится на пике своей карьеры. Ансамбль «Золотое кольцо» неизменно радует переполненные залы преданных фанатов, а билеты на их выступления раскупаются мгновенно.

Продюсер и музыкальный обозреватель Павел Рудченко в интервью изданию «Абзац» рассказал, каким образом певица может извлекать выгоду из своей известности в настоящее время. По его словам, Надежда Кадышева имеет возможность использовать свою востребованность для реализации отдельных элементов традиционной одежды.

Например, венков или повязок на голову. Таким образом, ее поклонники смогут подражать своему идолу. Рудченко отметил, что это распространенная практика, когда артист продает сувенирную продукцию и тем самым превращает свою славу в деньги.

В связи с интересом со стороны молодого поколения, Кадышевой удалось увеличить стоимость выступлений ее группы. Если прежде гонорар «Золотого кольца» составлял 1,5 млн руб., то сейчас речь идет о сумме в 4–5 млн за 40 минут.

Ранее продюсер Дворцов назвал секрет возрождения популярности Кадышевой.