Купить трамвай под дачу: необычное предложение появилось в Подмосковье

Согласно опубликованной информации, приобрести подержанный вагон модели РВЗ-6 можно за ₽550 тыс. Судя по фотографиям, списанное и предназначенное на утиль транспортное средство долгое время использовалось на садовом участке. По словам продавца, бывший трамвай выполнял функцию дачного домика или хозяйственного сарая. Особо подчеркивается, что на корпусе сохранился заводской шильдик RVR — его автор объявления предлагает купить отдельно от самого вагона.

«Он третий по массовости после чешских трамваев «Татра» и усть-катавских вагонов. Всего их было выпущено более шести тысяч, они работали во многих городах Советского Союза, в том числе и в Коломне. Причем у нас был целый период в жизни города, когда на линию выходили только такие трамваи, никаких других не было. Последний вагон в городе проходил до 2002 года. В других городах они проработали даже дольше, а в Хабаровске до сих пор шесть таких трамваев находятся в регулярной эксплуатации», — рассказал директор коломенского Музея трамваев Андрей Мясников.

Как сообщается в открытых источниках, активное списание трамваев этой модели и ее модификаций в Коломне началось на рубеже 1980–1990-х годов. Тогда местное предприятие обновляло свой транспортный парк, постепенно заменяя устаревшие рижские вагоны более современной техникой.

«Что такое лихие девяностые, вы прекрасно знаете. Времена были тяжелые, поэтому во многих городах была такая практика, что бывший в употреблении подвижной состав не просто сдавался в металлолом, а по цене металлолома продавался населению под бытовки. Это было не только в Коломне, это было во многих городах, например, даже в Москве в одном из депо метрополитена создали кооператив, который старые вагоны резал пополам, приваривал дополнительные стены с дверями, и вот такие бытовки тоже можно встретить по всей Московской области», — продолжает Мясников.

