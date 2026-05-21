Главный педиатр Подмосковья рассказала, как защитить ребенка от падения из окна

Весна и лето приносят с собой желание чаще проветривать помещения — распахнуть окна, впустить в дом свежий воздух. Но если в семье есть дети, такая простая бытовая привычка требует особой бдительности. С наступлением теплых дней резко растет число несчастных случаев: дети выпадают из окон, порой с трагическими последствиями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В преддверии летних каникул, когда ребята будут проводить больше времени дома, главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства профессор Нисо Одинаева поделилась важными рекомендациями по обеспечению безопасности детей у окон.

Эксперт обращает внимание на типичные сценарии происшествий: дети проявляют естественную любознательность и изобретательность, чтобы добраться до окна. Они могут придвинуть стул или табуретку, использовать другую мебель в качестве импровизированной лестницы — и вот уже маленький исследователь стоит на подоконнике, заглядывая наружу. Подростки порой идут на риск осознанно: забираются на подоконник ради эффектного селфи, чтобы удивить друзей в соцсетях, и в погоне за ярким кадром теряют бдительность.

Главный педиатр Подмосковья выделяет ключевые меры профилактики:

Установка специальных замков и блокираторов на окна . Эти устройства не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно полностью — можно лишь слегка приоткрыть его для проветривания. Существуют разные варианты: от простых фиксаторов до сложных механизмов с ключами.

Правильная расстановка мебели . Важно исключить возможность использовать предметы интерьера как ступеньки. Столы, стулья, диваны и комоды не должны стоять вблизи окон — так у ребенка не будет шанса забраться на подоконник.

Особая осторожность с москитными сетками. Это один из главных «обманщиков» безопасности. Сетка создает иллюзию преграды, но не выдерживает веса ребенка. Стоит малышу опереться на нее — и она вместе с ним вылетает наружу. Ни в коем случае нельзя полагаться на москитную сетку как на средство защиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице детей, пострадавших в результате взрыва газа в Лобне