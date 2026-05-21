Нидерландская модель Роми Стрейд выбрала украшения российского бренда на Каннском кинофестивале

30-летняя модель Роми Стрейд привлекла внимание на Каннском кинофестивале: на этот раз она вышла на красную дорожку премьеры фильма «Возлюбленный» в украшениях российского бренда Parure Atelier, пишет «Леди.Mail».

Аксессуары, которые выбрала Роми, поражают своей роскошью: это длинные серьги из белого золота с 19-каратными белыми и розовыми бриллиантами, браслет и кольцо с 18-каратным желтым бриллиантом изумрудной огранки. Свой образ модель дополнила платьем от Caroline's Couture. Пользователи Сети не смогли сдержать эмоций.

«Скажите, что это ИИ, реальная жизнь не может быть так идеальна», «Просто восхитительна», «Ты настоящая принцесса», «Умерла от такой красоты» — писали они под фотографиями Роми.

Стоит отметить, что это уже второй выход модели в поддержку российских дизайнеров на фестивале. Двумя днями ранее Роми появилась на красной дорожке в платье российского бренда.

