В Зарайске построят дом для переселенцев из аварийного жилья

В Зарайске на улице Московской продолжается строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья, его площадь составит почти 7 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте уже завершены монолитные работы, ведутся фасадные, кровельные и общестроительные работы, разводка инженерных сетей», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В здании будет четыре этажа, оно будет состоять из трех секций. В новостройку переедут жители 25 аварийных домов – 123 семьи, общая площадь расселяемого фонда составит более 4,1 тыс. кв. м. Для жильцов на прилегающей территории появятся детские игровые площадки, места для отдыха, проезды и тротуары.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», его планируют завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.