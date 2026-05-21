В подмосковных лесах пошли первые летние грибы: грибники Подольска нашли рядовки и маслята

Когда столбик термометра окончательно закрепляется на плюсовых отметках и приходит устойчивое тепло, подмосковные леса дарят очередной подарок ценителям «тихой охоты». В окрестностях Подольска уже начали появляться первые летние грибы, сообщил REGIONS.

Согласно сообщениям местных грибников, на территории Подольского лесничества сейчас можно обнаружить небольшие экземпляры светлой окраски. Речь идет о рядовке майской, которую отличает характерный мучнистый привкус, а также о первых маслятах, которые только начинают проклевываться из почвы. Как поясняют бывалые любители сбора, эти грибы знаменуют собой смену весеннего ассортимента на летний.

«Рядовки в лесу достаточно много. Грибочки еще совсем молодые и плотные – идеально подходят для засолки. Я уже закрутила пару баночек на зиму. Еще встречались маслята, но их пока меньше», – рассказывает подольчанка Мария Бобылева.

Помимо этого, все чаще в подольских лесах встречается и другой экземпляр — трутовик серно-желтый. В народе его метко прозвали «куриным грибом» или «лесным цыпленком» из-за необычной текстуры и вкуса, напоминающего птицу. По информации из открытых источников, этот красивый и, что важно, съедобный гриб селится не на земле, а на стволах деревьев, что требует от сборщиков особой внимательности.

«Сезон трутовика обычно стартует в июне, но в этом году гриб порадовал нас пораньше. Сейчас для него идеальные условия – сыро и жарко», – говорит подольский грибник Андрей Кротов.

При этом богатый урожай радует не только жителей Подольска: в лесах других городов Московской области также появляются первые летние грибы.

«Мне тут друг из Балашихи звонил, сказал, что у них вешенки пошли. А у меня дети просто обожают эти грибы. На выходных поедем, далековато, конечно, но хочется сына с дочерью вкусно накормить», – делится подольчанин Федор Титов.

Миколог Анатолий Лопатин напомнил о правилах безопасности при сборе урожая.

«В азарте не стоит забывать о главном правиле любого грибника: не уверен – не бери», – говорит специалист.

