Как безопасно купить жилье у пенсионера: советы юриста

Приобретение недвижимости у пенсионеров сопряжено с повышенными рисками — сделка может быть признана недействительной через суд. О том, как минимизировать опасности, в интервью агентству « Прайм » рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

Основная угроза связана с возможностью признания сделки ничтожной на основании Гражданского кодекса: это происходит, если продавец был недееспособным или не осознавал значения своих действий. В таком случае покупатель обязан вернуть недвижимость, а продавец — деньги. Более того, если будет доказано, что покупатель знал о недееспособности контрагента, ему придется возместить реальный ущерб.

Чтобы обезопасить себя, юрист рекомендует провести комплексную проверку «чистоты» сделки — как объекта недвижимости, так и самого продавца. С 2020 года добросовестные приобретатели могут рассчитывать на компенсацию от государства в случае утраты жилья, но для этого нужно доказать, что были предприняты все возможные меры проверки и покупатель не знал о проблемах со статусом продавца.

Конкретные меры защиты, по словам Манджиевой, включают: