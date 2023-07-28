Как минимум 13 летевших в Сочи самолетов оказались на запасном аэродроме

Как пишет агентство «РИА Новости» , это связано с плохими погодными условиями, а именно – с сильным ветром.

Пресс-служба местного аэропорта сообщила о том, что не менее 13 самолетов, которые направлялись в город Сочи, в результате усиления ветра приняли решение уйти на запасной аэродром Минеральные Воды. Из них уже 6 успешно совершили там посадку.

ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупредило о сильных ливнях, а также о нарастающем ветре, который может достигать порывов до 25 м/с. Такие погодные условия могут вызвать опасность во время взлета и посадки, а также создать неблагоприятные условия для полетов.

Синоптики ранее предупреждали о возможных чрезвычайных погодных явлениях, таких как выход рек из берегов, смерчи над морем и оползни.