Как отец-отшельник годами скрывался с детьми в лесах? Трагическая развязка новозеландской драмы

В Новой Зеландии трагически завершилась многолетняя история беглого отца, который скрывался от властей в глухих лесах вместе с тремя своими детьми. По информации CNN, мужчина был застрелен в ходе вооруженного конфликта с правоохранителями, прибывшими на вызов о попытке ограбления.

Инцидент произошел рано утром в понедельник в районе Пойпои. Полиция отреагировала на сообщение о взломе магазина сельхозтоваров. Согласно полученным данным, с места преступления скрылся квадроцикл с двумя людьми на борту. Стражи порядка перекрыли возможные пути отхода, установив на ближайшем перекрестке специальные шипы для прокачки шин.

Транспортное средство наехало на ловушку и остановилось на проселочной дороге. Первый прибывший на место офицер, обнаружив подозрительный квадроцикл, был внезапно атакован и обстрелян с близкого расстояния. Получив огнестрельное ранение в голову, он смог укрыться. Вскоре подоспело подкрепление, и в ходе последовавшей перестрелки второй полицейский ликвидировал нападавшего. Им оказался Томас Каллам Филлипс, разыскиваемый с декабря 2021 года после исчезновения вместе с детьми.

Несмотря на масштабные поисковые операции, семье все это время удавалось оставаться необнаруженной. По мнению следствия, Филлипс, используя навыки выживания в дикой природе, долгие годы обеспечивал детей кровом, едой и одеждой, скрываясь вдали от цивилизации.

На момент инцидента с отцом находился один из его детей, который сейчас задержан и находится под охраной государства. Местонахождение двух других несовершеннолетних остается неизвестным. Для их поисков правоохранительные органы задействовали значительные силы.

