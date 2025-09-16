Как подросток из подвала стал фигурантом дела о терроризме? Шокирующая история московского ареста

Согласно материалам судебного дела, подросток, задержанный в Москве по подозрению в причастности к деятельности террористической организации, проживал в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд санкционировал содержание молодого человека под стражей в качестве меры пресечения вплоть до ноября текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Несмотря на ходатайства защиты и законного представителя обвиняемого об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с помещением в СИЗО, суд счел основания для ареста достаточными.

