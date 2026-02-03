«Как после такого решиться на роды?»: россиянка рассказала о потере ребенка в новокузнецком роддоме

Молодая мать из Кузбасса раскрыла трагические обстоятельства, которые привели к гибели ее новорожденного сына. 23-летняя Виктория Фомина, чью историю передает « Царьград », изначально планировала рожать не в Новокузнецке.

«Было страшно рожать по скорой, поэтому я выбрала врача и роддом заранее. Должна была рожать в кемеровском перинатальном центре. Гинеколог женской консультации его хвалила. Вроде как там врачи от Бога», — объяснила свой выбор Виктория.

Однако жизнь внесла коррективы: девушке потребовалось экстренное кесарево сечение раньше намеченного срока. В результате операцию провели в новокузнецком роддоме, и Виктории пришлось довериться дежурному врачу, которого она не выбирала. Недоношенный мальчик после операции жил двое суток и даже начал дышать самостоятельно. Его отключили от аппарата ИВЛ для перевода в детскую больницу, но по дороге ребенок скончался. Переживая тяжелейшую утрату, Виктория признается: «Как после такого решиться на еще одни роды? Я об этом пока даже думать боюсь».