Вклады в прошлом: вот как сейчас получить проценты с денег в банке

Россияне все чаще переводят деньги с классических вкладов на накопительные счета. Как объяснил агентству « Прайм » эксперт Денис Астафьев, причина в том, что люди больше не хотят надолго замораживать свои средства, если можно получать сопоставимый процент и при этом свободно пользоваться деньгами.

По его словам, накопительные счета стали особенно привлекательны на фоне высокой доходности рублевых инструментов. Их главный плюс — гибкость. В отличие от срочного вклада, где деньги обычно фиксируются на определенный срок, накопительный счет позволяет снимать и пополнять средства практически без потери удобства. При этом проценты часто начисляются ежедневно, что для многих выглядит выгоднее и психологически комфортнее.

Несмотря на это, вклады пока остаются крупнейшим инструментом сбережений у населения. По данным Банка России, на начало 2026 года именно депозиты занимали основную долю в структуре финансовых активов домохозяйств. Но на фоне снижения доходности по части банковских продуктов вкладчики все чаще делают выбор в пользу более мобильных решений.

Эксперт считает, что решающий момент наступит позже — когда ключевая ставка опустится ниже 12–13 процентов. Тогда станет понятно, куда именно начнут перетекать деньги: обратно на срочные вклады, в облигации или в недвижимость. Пока же россияне предпочитают не максимальную жесткость условий, а возможность быстро управлять своими накоплениями.

