Пенсию пересчитают без заявления: кому положена прибавка после увольнения

Работающие пенсионеры в России могут получить автоматический перерасчет пенсии после увольнения. Речь идет о тех, кто продолжал трудиться в период с 2016 по 2024 год, когда индексация выплат для работающих пенсионеров была заморожена. Об этом РИА Новости рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

По ее словам, после прекращения трудовой деятельности Социальный фонд России самостоятельно пересчитывает пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Подавать отдельное заявление для этого не нужно. Такой механизм действует как способ восстановить выплаты тем пенсионерам, которые продолжали работать в годы, когда повышение пенсий для этой категории было приостановлено.

Эксперт уточнила, что прибавка может быть весьма заметной. В отдельных случаях, если человек оформил пенсию еще до 2016 года и после этого не прекращал работать, увеличение выплат после увольнения может достигать 119,5 процента. Размер зависит от того, сколько индексаций было пропущено за годы работы.

При этом с 1 января 2025 года ежегодная индексация для работающих пенсионеров в России официально возобновлена. А уже в январе 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6 процента. Но для тех, кто работал в период действия заморозки, право на отдельный перерасчет после увольнения сохраняется.

Ранее сообщалось, что ФНС опровергла блокировку счетов при взыскании долгов по налогам.