Ветеран специальной военной операции, Герой ДНР и кавалер двух орденов Мужества Кирилл Соснин в апреле успешно завершил обучение в рамках программы «Герои Подмосковья». Он уже около года возглавляет спортивную школу олимпийского резерва в Люберцах. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает, как участник СВО реализует новую миссию — воспитание чемпионов не только в спорте, но и в жизни.

От менеджера до заместителя командира штурмового отряда

Кирилл Соснин в беседе с корреспондентом интернет-издания подчеркнул, что по натуре он сугубо гражданский человек. Получив профессиональное образованию в сфере экономики и менеджмента, позже освоил специальность по государственному и муниципальному управлению.

Служебную деятельность начинал в военном консалтинге. Серьезные коррективы в жизнь были внесены 18 марта 2022 года.

«Тогда поступил приказ: в течение двух дней малой группой штурмового подразделения прибыть на территорию проведения специальной военной операции. Задачу выполнили», — рассказал Кирилл Соснин.

Так для добровольца началась СВО. Кирилл находился в зоне боевых действий до конца мая 2023 года. Был заместителем командира штурмового отряда. Пригодился опыт срочной службы: он проходил ее в 45‑м отдельном разведывательном полку спецназа ВДВ.

В тяжелых боях за Попасное, Соледар и Бахмут Кирилл не только вместе с боевыми товарищами шел в атаку, но и отвечал за принятие стратегически важных тактических решений, от которых зависели жизни тех, кто рядом.

При выполнении одного из боевых заданий Соснин был тяжело ранен. После лечения в госпитале вернулся в строй.

«Другого решения просто не могло быть. Как представитель мужской половины своей семьи, у меня не было морального права „списаться“ и уйти в тыл. К тому же я не мог подвести своих подчиненных, боевых товарищей. Коллектив был построен на доверии, уважении и взаимной поддержке», — сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Кирилл Соснин.

Вклад Соснина в освобождение Донецкой Народной Республики был высоко оценен. Ему вручена высшая награда ДНР — медаль «Золотая звезда Героя». Среди государственных наград заместителя командира штурмового отряда также два ордена Мужества, медаль «За отвагу». Эти знаки отличия подтверждают и личную стойкость Кирилла, и вклад его отряда, который в сложнейших условиях действовал как единый слаженный механизм.

«Хочу быть полезным своему округу»

О региональной программе «Герои Подмосковья» Кирилл Соснин узнал от боевых товарищей — участников СВО, среди которых есть Герои России.

«В свое время они, успешно пройдя конкурсный отбор, участвовали в первом и втором потоках федеральной программы „Время героев“, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Отзывы от них слышал исключительно положительные, поэтому и решил попробовать свои силы в региональной программе. Мотивация проста: хочу быть полезным своему округу и людям, которые здесь живут», — сказал в беседе с корреспондентом ветеран СВО.

К тому времени Кирилл Соснин уже возглавлял спортивную школу олимпийского резерва в городе Люберцы. Сегодня в ней действуют 15 отделений, где тренируются около 1,5 тыс. детей и подростков, а коллектив насчитывает 37 тренеров.

Наставником по программе «Герои Подмосковья» для ветерана СВО стал глава округа Владимир Волков.

«„Герои Подмосковья“ — очень качественный, продуманный проект. Программа обучения была насыщенной, мы получили новые знания и освоили важные компетенции. Все это помогает ветеранам СВО не просто адаптироваться в гражданской сфере и поверить в себя, но и найти применение боевому опыту, освоить организационные и управленческие навыки», — подчеркнул Кирилл Соснин.

Во время обучения и стажировки ветеран СВО с энтузиазмом взялся за разработку амбициозного проекта по строительству быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в формате государственно-частного партнерства в Люберцах.

Это был не просто учебный вариант: проект вышел за рамки выпускной работы в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Он согласован с главой округа, а главное — уже найдены инвесторы для его воплощения в жизнь.

Реализация этого проекта, считает директор СШОР, позволит привлечь к занятиям физкультурой и спортом еще больше жителей региона. Так боевой опыт и новая управленческая подготовка Кирилла Соснина превращаются в реальные изменения к лучшему в Подмосковье.

Мирная миссия ветерана

В свободное от работы время Кирилл активно занимается общественной деятельность. Он входит в команду окружного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области. В его активе — участие в общественных инициативах, организация и поддержка спортивных и реабилитационных проектов, помощь участникам специальной военной операции в трудоустройстве, адаптации и социальной интеграции.

Особое внимание Кирилл Соснин уделяет молодежи. Во время встреч он рассказывает школьникам и студентам о ценности служения Родине и важности гражданской позиции. Через такие разговоры по душам ветеран СВО стремится передать подрастающему поколению те нравственные ориентиры, которые не раз помогали ему самому, — ответственность, взаимовыручка, стойкость и любовь к родной земле.

Свою мирную миссию ветеран, Герой ДНР видит в создании цепочки добра и поддержки: от тех, кто прошел испытания на линии боевого соприкосновения, — к обществу, от старшего поколения — к молодежи, от личного опыта — к общему благу.

«Ответственность для меня не закончилась с завершением выполнения боевых задач. Она продолжается в каждом дне мирной жизни. Только так мы можем сделать мир вокруг нас лучше и дать опору тем, кто в ней нуждается», — подчеркнул Кирилл Соснин.

