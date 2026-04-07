«Как в фильме ужасов»: подозрительный шалаш под Пушкино напугал грибников до дрожи

Тихий лес под Пушкино перестал быть местом для спокойных прогулок. Как пишет REGIONS , на берегу реки Вори, в рекреационной зоне за улицей Гагарина, грибники обнаружили гигантский шалаш, вид которого, по их собственным словам, вызывает не удивление, а настоящий ужас. Огромное сооружение из веток сравнили с декорациями к фильму ужасов.

Автор фотографий, опубликованных в паблике «Красноармейский крафт», признался: размеры постройки его шокировали. По его оценке, некто провел серьезный объем работ. Хотя габариты пугают местных жителей куда меньше, чем внешний вид и мрачные догадки о назначении этого объекта.

«Прям как в фильме ужасов. Еще немного — и оттуда выйдет маньяк с топором», — написал один из местных жителей.

Комментаторы в паблике разошлись во мнениях. Одни предположили, что строение может быть связано с языческими ритуалами или местными легендами, другие сохранили самообладание и пошутили: у авторов проекта, вероятно, просто не хватило денег на ипотеку. Третьи уверены, что это проделки активизировавшихся бобров, которые решили построить себе жилье по всем правилам лесной архитектуры.

Кто и зачем возвел гигантский шалаш в лесу под Пушкино, пока остается загадкой. Ответа на этот вопрос нет ни у местных властей, ни у случайных грибников. Ясно одно: очередная прогулба за ягодами или тихая охота могут обернуться для подмосковных жителей встречей с чем-то, что заставит ускорить шаг в обратном направлении.

