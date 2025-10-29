Как верующим справляться с навязчивыми привычками годами

Священник Русской православной церкви Александр Никольский ответил на вопрос, как поступать людям, которые на протяжении многих лет не могут избавиться от вредной сексуальной зависимости. Комментарий опубликован на платформе «Святые места», сообщает ИА « Кулик ».

По словам священника, человек должен сохранять решимость и избегать уныния. Он отметил, что с любой греховной привычкой, даже если она повторяется длительное время, необходимо работать через покаяние и участие в церковной жизни.

Священник подчеркнул, что изменение требует искреннего желания отказаться от зависимости. По его мнению, привычка не исчезает автоматически после вступления в брак, поскольку речь идет не о семейном положении, а о внутренней слабости человека.

Никольский подчеркнул, что работа над собой должна включать самодисциплину и молитву. Он рекомендовал при появлении навязчивых мыслей переключаться на молитвенное состояние и не допускать длительных размышлений о падении.

