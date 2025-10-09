Как врачи будут лечить болезнь до её появления? В России разработали программу подготовки «цифровых докторов»

Как сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко в беседе с корреспондентом РИА Новости, будущие врачи будут обладать не только классическими навыками диагностики и лечения, но и компетенциями в области превентивной медицины и цифровых технологий.

По словам Глыбочко, речь идет о создании кадрового резерва «врачей-исследователей». Эти специалисты свяжут свою карьеру с разработкой инновационных фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, а также с работой в научно-исследовательских центрах и высокотехнологичных корпорациях.

Для максимально эффективного обучения таких кадров вузом уже сформирована особая образовательная экосистема. Она включает в себя интенсивную проектную работу, программы стажировок, а также сотрудничество с институтами Российской академии наук и ведущими игроками рынка высоких медицинских технологий.

«Это формирует новое поколение специалистов, которые не просто используют технологии, а создают их, понимая как клинические, так и технические требования», - заключил Глыбочко.

