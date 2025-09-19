Как выселить неадеквата и вернуть деньги за испорченный диван? Юрист раскрыла 5 обязательных пунктов договора

Фото: [ Новый МКД на ул. Набережной в Лыткарино принял переселенцев из ветхого жилья/Медиасток.рф ]

Практика показывает, что вместо аккуратной квартиры арендодатель после ухода жильцов может обнаружить серьезные повреждения и испорченное имущество. О том, как владельцу недвижимости минимизировать риски и защитить свои права, в интервью «Аргументам и фактам» рассказала юрист Елена Могилевская.

Ключевой момент — грамотно составленный договор аренды. Стандартного шаблона часто бывает недостаточно: документ необходимо дополнить, чтобы он учитывал интересы обеих сторон.

Что важно включить в договор:

Акт приема-передачи. Этот документ является неотъемлемой частью соглашения. В нем должно быть детально описано состояние объекта на момент заселения: качество ремонта, перечень и текущее состояние мебели и техники с указанием их приблизительной стоимости. Это послужит основным доказательством в случае возникновения споров о порче имущества.

Правила посещения. Во избежание конфликтов следует четко прописать, как часто собственник может навещать жилье для проверки его состояния и за сколько дней он обязан предупредить арендатора о своем визите.

Санкции за нарушение. В договоре необходимо зафиксировать размер компенсации за причиненный ущерб. Это не только станет основанием для финансового возмещения, но и правомерным поводом для досрочного расторжения договора и выселения недобросовестных жильцов.

Ограничения на проживание. Важно четко указать, кто и на каких условиях может проживать в квартире. Собственник вправе запретить подселение других лиц без своего согласия, а также прописать запрет на курение и содержание домашних животных, если это принципиально.

Условия возврата залога. Во избежание недопонимания необходимо отдельным пунктом оговорить, что гарантийный депозит будет полностью возвращен только при отсутствии повреждений и иных нарушений условий договора.

Дополнительные меры безопасности:

Эксперт также рекомендует не пренебрегать дополнительными способами защиты. «Золотым правилом» для любого арендодателя является страхование имущества. Это надежный финансовый щит на случай непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, перед заключением сделки будет нелишним изучить открытый профиль потенциального жильца в социальных сетях — это может составить более полное представление о его образе жизни и ответственности.

