Какие ужасные симптомы сопровождают газовую гангрену у бойцов ВСУ

Доктор медицинских наук иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов рассказал Life.ru о вспышке газовой гангрены среди бойцов ВСУ. Инфекция вызывается анаэробными бактериями, которым не нужен кислород. Они выделяют токсины, приводящие к омертвению тканей.

Чаще всего поражаются конечности — требуется ампутация. Степень поражения зависит от скорости оказания первой помощи и доставки пострадавшего в госпиталь. Заражение происходит через загрязненные раны, куда попадает земля с бактериями.

Симптомы выглядят особенно страшно: багровая или синюшная отекшая кожа, под пальцами слышен хруст из-за газа под кожей, что дало название инфекции — газовая гангрена. Жемчугов отметил, что в российской армии подобные случаи предотвращаются благодаря профилактическим вакцинациям, разработанным военными медиками.

По данным The Telegraph, в украинской армии эвакуация раненых может занимать недели из-за атак дронов и неподготовленности подземных госпиталей к стерильному лечению, что повышает риск распространения инфекции.

