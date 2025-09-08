Стало известно, как российский боец выжил в «намертво» заваленном блиндаже

Российский боец 5-й танковой бригады с позывным Бур провел четыре дня в заваленном блиндаже, но смог самостоятельно выбраться из ловушки живым на удивление многих. Об этом пишет RT.

Инцидент произошел во время штурма позиций противника у границы ДНР. Группа, в которой находился Бур, попала под обстрел и была вынуждена передвигаться по открытой местности. Солдат укрылся в брошенном деревянном блиндаже, однако один из вражеских беспилотников последовал за ним внутрь. Последовавший взрыв и дополнительные прилеты полностью разрушили входную группу, заблокировав бойца под землей.

Критически важным фактором выживания оказалась сохранность рации. Именно через нее Бур, откапывавшийся в течение четырех суток, смог выйти на связь и сообщить, что он жив.

