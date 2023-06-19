Какое наказание может ждать россиян за незаконный запуск дронов

В нынешних условиях несанкционированный запуск личного дрона может стать серьезным нарушением закона – то, о чем знают не все.

Теперь беспилотные дроны могут запускать только люди получившие специальное разрешение. Оно выдается для обследование лесов на предмет пожаров, преследования преступников и подобных операций. Обычные граждане, запускающие беспилотный аппарат рискуют получить наказание вплоть до уголовного. Об этом предупреждает Росавиация.

За несанкционированный запуск БПЛА гражданину грозит денежный штраф от 20 до 50 тысяч рублей. В случае чьей-то гибели – лишение свободы от 7 лет.

Также, при наличии на дроне оборудования для фото- или видеосъемки, грозит обвинение по статьям измены Родине, шпионаже, разглашении гос. тайны или незаконного получения информации.