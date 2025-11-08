Какой доход обеспечит пенсию в ₽50 тыс. без чудес и премий

Чтобы выйти на пенсию с выплатой около ₽50 тыс., гражданину необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и зарабатывать свыше ₽230 тыс. в месяц. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской Академии при Правительстве РФ Марина Солодовникова.

По ее словам, для таких выплат нужно накопить не менее 280 пенсионных баллов. За год возможно получить максимум 10 баллов, если годовой доход превышает ₽2,759 млн. При этом учитываются и нестраховые периоды — уход за ребенком, служба в армии и другие официально засчитываемые периоды.

Возраст выхода на пенсию остается прежним: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Солодовникова отметила, что при соблюдении этих параметров можно рассчитывать на выплату в размере ₽50 тыс. в месяц.

Ранее Соцфонд назвал размер средней пенсии по старости в России.