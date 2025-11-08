Соцфонд назвал размер средней пенсии по старости в России

По данным Социального фонда, которые цитирует РИА Новости, средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2025 года составила около 25,2 тыс руб в месяц.

По данным, предоставленным ведомством, на 1 октября 2025 года средний размер пенсии по старости в России составил 25198,92 руб в месяц. Для сравнения, на 1 января текущего года этот показатель был равен 24979,27 руб.

Средний размер пенсии по старости для работающих пенсионеров в России составляет 22378,72 руб, в то время как для неработающих пенсионеров эта сумма достигает 25847,43 руб.

Ранее стало известно, что большинство российских пенсионеров получат пенсию за январь 2026 года досрочно — в последний рабочий день декабря 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.