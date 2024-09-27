Глава Комитета Госдумы по делам СНГ опроверг слухи о запрете двойного гражданства у россиян
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Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников опроверг слухи о том, что в комитете готовится документ для запрета двойного гражданства у россиян, сообщило РИА Новости.
«Мне ничего подобного не известно. В комитете этого нет. Я считаю, что сделать это сейчас было бы крайне сложно», — сказал он.
Напомним, 10 сентября появилась информация о том, что россияне с иностранным гражданством или видом на жительство, а также иностранные агенты могут столкнуться с ограничениями на членство в квалификационных коллегиях судей.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит возможность введения запрета на двойное гражданство у россиян.