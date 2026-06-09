Калининград — Гданьск: появилось расписание и цены на новый ежедневный автобус с 1 июля
С 1 июля 2026 года для жителей и гостей региона открывается новое направление. Региональный автовокзал запускает дополнительные ежедневные автобусы, которые свяжут Калининград с польским Гданьском. Это отличная новость для тех, кто планирует поездки или перелеты через соседнюю страну, пишет KGD.RU.
Расписание движения
Автобусы будут курсировать ежедневно, обеспечивая стабильное сообщение:
|Направление
|Отправление
|Прибытие
Калининград — Гданьск
12:00
16:00 (автовокзал) / 16:20 (аэропорт)
Гданьск — Калининград
18:45
22:20
Важно: на маршруте предусмотрена промежуточная остановка в городе Эльблонг.
Стоимость проезда
Цены на билеты варьируются в зависимости от направления и условий покупки:
- Калининград — Гданьск: от 4500 до 4700 рублей в одну сторону.
- Калининград — Эльблонг: 4200 рублей.
- Туда и обратно (Round trip): от 8550 до 8930 рублей.
Как купить билет?
Билеты уже доступны для бронирования и покупки на официальном сайте автовокзала. Совет: учитывая высокий спрос в летний период, рекомендуем планировать поездки заранее и уточнять актуальную информацию о правилах прохождения пограничного контроля перед покупкой билетов.