Калининград — Гданьск: появилось расписание и цены на новый ежедневный автобус с 1 июля

Общество

С 1 июля 2026 года для жителей и гостей региона открывается новое направление. Региональный автовокзал запускает дополнительные ежедневные автобусы, которые свяжут Калининград с польским Гданьском. Это отличная новость для тех, кто планирует поездки или перелеты через соседнюю страну, пишет KGD.RU.

Расписание движения

Автобусы будут курсировать ежедневно, обеспечивая стабильное сообщение:

Направление Отправление Прибытие

Калининград — Гданьск

12:00

16:00 (автовокзал) / 16:20 (аэропорт)

Гданьск — Калининград

18:45

22:20

Важно: на маршруте предусмотрена промежуточная остановка в городе Эльблонг.

Стоимость проезда

Цены на билеты варьируются в зависимости от направления и условий покупки:

  • Калининград — Гданьск: от 4500 до 4700 рублей в одну сторону.
  • Калининград — Эльблонг: 4200 рублей.
  • Туда и обратно (Round trip): от 8550 до 8930 рублей.

Как купить билет?

Билеты уже доступны для бронирования и покупки на официальном сайте автовокзала. Совет: учитывая высокий спрос в летний период, рекомендуем планировать поездки заранее и уточнять актуальную информацию о правилах прохождения пограничного контроля перед покупкой билетов.

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