С 1 июля 2026 года для жителей и гостей региона открывается новое направление. Региональный автовокзал запускает дополнительные ежедневные автобусы, которые свяжут Калининград с польским Гданьском. Это отличная новость для тех, кто планирует поездки или перелеты через соседнюю страну, пишет KGD.RU.