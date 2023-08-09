Калининградец рассылал покупателям сладости вместо телефонов

Как пишет агентство «РИА Новости» , сотрудники полиции на данный момент ищут всех потерпевших от рук 21-летнего афериста.

Об этом стало известно благодаря управлению МВД РФ по Калининградской области. В сообщении сказано, что злоумышленник позиционировал себя как оптовика, осуществляющего доставку дорогих гаджетов.

Отмечается, что он брал у жителей Калининграда денежные средства с обещанием отправить смартфоны. Однако вместо них аферист вкладывал в посылку шоколад.

К слову, уже нашелся один из пострадавших покупателей. Он отдал порядка 10 млн рублей, но вместо телефонов получил лишь сладости. Полиция Калининградской области заявляет о еще шести возможных обманутых покупателях. Сам подозреваемый арестован.