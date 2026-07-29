Калужский кластер: как БКЛ переписала офисную карту юго-запада

Район у «Калужской» нельзя назвать новой деловой локацией. Еще несколько десятилетий назад здесь сформировался офисный коридор вокруг штаб-квартиры «Газпрома». Развитию способствовало и соседство с Ленинским проспектом, где расположены офисы крупных нефтегазовых, технологических и научно-исследовательских компаний.

Качественное предложение долгое время оставалось ограниченным: основной объем офисов был сосредоточен в объектах класса В+, а новые бизнес-центры практически не выходили на рынок. Вакансия оставалась ниже среднерыночной, что свидетельствовало о наличии устойчивого спроса.

Что изменило открытие БКЛ

Переломным моментом стало открытие станции «Воронцовская» в 2021 году. Благодаря пересадке между БКЛ и Калужско-Рижской линией локация получила прямую связь с крупнейшими деловыми районами.

Для бизнеса это означало расширение кадрового потенциала. Время в пути для многих сотрудников сократилось на 20–30 минут, а работодатели получили доступ к более широкой географии найма. Другим преимуществом стала близость к крупным транспортным магистралям и удобное сообщение как с центральными районами, так и с Новой Москвой.

С учетом развития транспортной сети «Калужскую» все чаще рассматривают как новый географический центр столицы. Понимая, что транспортная доступность остается одним из ключевых факторов выбора офиса, девелоперы начали активнее развивать здесь проекты.

Новое предложение

Кластер ожидает масштабное обновление: по оценкам аналитического центра STONE, к 2028 году объем качественных офисных площадей может увеличиться на 70%, а новое строительство будет представлено преимущественно бизнес-центрами класса А.

Сегодня на «Калужской» модернизируется существующая бизнес-среда: сформировавшийся за десятилетия пул компаний создает устойчивый спрос на современные офисы и стимулирует переезд резидентов из устаревшего фонда в новые проекты.

Одним из таких проектов стал офисный квартал класса А STONE Калужская, который строится всего в одной минуте от метро. Проект включает три офисные башни от Kleinewelt Architekten и предусматривает разные сценарии размещения бизнеса — от компактных офисов до штаб-квартиры крупной компании.

Почему потенциал кластера только раскрывается

Развитие района поддерживает не только транспортная инфраструктура. Здесь активно строятся ЖК бизнес- и премиум-класса, формируя запрос на формат «офисы у дома». Компании все чаще рассматривают локации, где сотрудники могут совмещать комфортную работу и повседневную жизнь без длительных поездок по городу.

Дополнительный импульс создает уровень реализации строящихся объектов. Среди офисов класса А с вводом до 2028 года уже распродано свыше 30%, что говорит об устойчивом интересе бизнеса и инвесторов к локации. Сегодня юго-запад Москвы постепенно превращается в место притяжения бизнеса, где сочетаются развитая жилая застройка, сформированная бизнес-среда и высокая транспортная доступность.

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