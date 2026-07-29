Шестеро в больнице: врачи оказывают помощь пострадавшим после атаки БПЛА в Рязанской области
ТАСС: шесть человек в больнице в Рязанской области после атаки БПЛА
В результате атаки беспилотников со стороны ВСУ в Рязанской области были госпитализированы шесть человек. По сообщению губернатора региона Павла Малкова, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а угроза их жизни отсутствует, пишет ТАСС.
Подробности инцидента и текущая обстановка
- Детали происшествия: падение обломков сбитых БПЛА вызвало возгорание на территории промышленных объектов. На месте происшествия оперативно приступили к работе экстренные службы.
- Завершение опасности: в регионе была отменена воздушная тревога, а средства противовоздушной обороны (ПВО) завершили свою работу.
- Правила безопасности: глава региона напомнил жителям о запрете на публикацию в социальных сетях фото и видеоматериалов с последствиями атак, а также о необходимости соблюдать осторожность и сообщать об обнаружении обломков по номеру 112.