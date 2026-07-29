Сертификат вместо поддержки: почему депутат Милонов раскритиковал выплаты за долгий брак
Лента.ру: Милонов связал выплаты за долгий брак с предвыборным шумом
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что инициативы о введении денежных выплат за долгий брак не обсуждаются в парламенте всерьез, и выступил с их критикой. Об этом пишет Лента.ру.
Причины критики и позиция депутата
- Отсутствие практического решения проблем: по мнению Милонова, подобные выплаты не помогают укреплять семьи, а служат лишь символическим знаком признательности, аналогичным памятным сувенирам, которые уже вручаются в отдельных регионах (например, в Санкт-Петербурге).
- Связь с предвыборным шумом: депутат предположил, что появлением таких частных инициатив некоторые коллеги пытаются привлечь к себе внимание в период избирательной кампании.
- Фокус на поддержку молодых: спикер подчеркнул, что государству необходимо сосредоточиться на всесторонней помощи молодым семьям, чтобы предотвращать разводы на ранних этапах.