Атака с воздуха: коршун расцарапал голову и руки прохожему на Московской площади в Кемерове

В Кемерове днем на Московской площади произошло нападение хищной птицы на прохожего. Коршун атаковал 35-летнего мужчину с воздуха и нанес ему серьезные царапины на голове и пальцах рук, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пострадавший сразу же обратился за помощью в травмпункт городской больницы №5, сообщила пресс-служба медучреждения. Врачи осмотрели раны и обработали их.

«В нашей практике такое бывает нечасто, но мы готовы к любым вызовам. Врачи оперативно обработали раны и поставили анатоксин противостолбнячный», — рассказали в соцсетях кемеровской клинической поликлиники №5.

Врачи рекомендуют при нападении птицы отводить взгляд в сторону и прикрывать голову любым предметом — сумкой, рюкзаком или зонтом. Также стоит убрать подальше телефон и очки: их блеск может спровоцировать хищника на повторную атаку. Медики предостерегают от кормления диких птиц и обращают внимание, что даже небольшая царапина от когтей — повод для визита к специалисту из-за возможного заражения.

В больнице отметили, что обращения из-за нападений птиц случаются нечасто, но в теплое время года риск столкнуться с агрессивным поведением хищников возрастает. Специалисты напоминают, что дикие птицы чаще всего атакуют, если чувствуют угрозу для своего потомства или своей территории. В таких случаях лучше обходить стороной места их вероятного обитания.

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