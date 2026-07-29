Нагул жира перед миграцией: почему киты выбрали залив Простор на Итурупе

Мэрия Курильского МО: стая китов обосновалась в заливе Простор у острова Итуруп

Общество

Залив Простор возле села Рейдово на острове Итуруп стал местом временной остановки стаи китов. Наблюдения за морскими гигантами вызывают восторг у туристов и местных жителей, которые активно публикуют видео и фотографии морских млекопитающих в соцсетях, пишет sakhalinmedia.

Причины появления и правила наблюдения

По информации пресс-службы мэрии Курильского городского округа, появление морских гигантов у берегов Итурупа вполне закономерно:

  • Кормовая база и миграция: акватория Курильских островов богата рыбой и планктоном, поэтому служит важной кормовой зоной. Сейчас киты нагуливают жир перед дальней миграцией.
  • Безопасная дистанция: необходимо находить на расстоянии не менее 150–300 метров от животных.
  • Запрет на контакт: категорически не допускается кормить или пытаться погладить морских млекопитающих.
  • Целостность стада: запрещено заходить на плавсредствах в места массового скопления китов, чтобы не мешать их естественному поведению.

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