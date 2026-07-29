Атака БПЛА на Ростовскую область и Таганрог 29 июля: сколько дронов сбито — последние новости
В результате массированной воздушной атаки в Таганроге Ростовской области зафиксированы повреждения многоквартирного дома, нескольких частных домовладений и объектов коммерческого сектора. На местах падения обломков работают экстренные службы, пишет ТАСС.
Подробности инцидента и помощь пострадавшим
- Эвакуация и последствия: из поврежденного многоквартирного здания была оперативно проведена эвакуация жителей. Также зафиксированы разрушения в частном секторе и на территориях коммерческих предприятий.
- Оценка ущерба: специальная комиссия приступила к поквартирному и подомовому обходу для фиксации масштабов разрушений и определения размера материального ущерба.
- Поддержка граждан: семьям погибшей и пострадавшим власти города окажут всю необходимую помощь.