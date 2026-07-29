Герб, стела и современная подсветка: на средства туристического налога выполнена реставрация памятника 50-летию СССР

В южной столице Кузбасса завершился ремонт одного из самых узнаваемых монументов, установленных в честь полувекового юбилея образования СССР. По информации градоначальника Дениса Ильина, в ходе реставрационных работ с памятника убрали старый, отслоившийся штукатурный слой, а также восстановили поврежденные участки бетонной основы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мастера обновили изображение главного герба и стелу, использовав при этом современные износостойкие материалы. Принятые меры позволят сохранить обновленный вид монумента на долгие годы.

По информации издания, также строители учли просьбы местных жителей и оборудовали памятник новым освещением — сейчас он выглядит эффектно как днем, так и в вечернее время. В ближайших планах у коммунальщиков — завоз плодородной почвы на прилегающие клумбы, чтобы полностью благоустроить территорию возле монумента. Все работы прошли в рамках планового ремонта городских объектов культурного наследия.

«Работы выполнены на средства туристического налога», — отметил Ильин.

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