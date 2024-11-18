Камень из Волоколамска пополнит коллекцию «Сада камней Памяти и Славы» в Подольске

В Подольском парке «Сад камней Памяти и Славы» появится новый экспонат — камень, являющийся символом города воинской славы Волоколамск. В этой уникальной коллекции насчитывается больше 50 камней.

Идея о создании парка принадлежит полковнику запаса Вооруженных сил России Виктору Макарову (ныне председателю совета дома в микрорайоне «Кузнечики») в 2016 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Данный проект является важным напоминанием о тех, кто сражался за свободу и независимость страны.

Реализации проекта активно содействуют Благотворительный фонд Подольских курсантов, а также местные жители, волонтеры и главы регионов.

По словам Виктора Макарова, каждый камень, который попадает в коллекцию, является напоминанием о городе-Герое или городе воинской славы. Цель проекта — собрать 60 символических камней к 80-летию Великой Победы, каждый из которых будет олицетворять не только местные, но и общие для всей страны ценности.

Пополнение коллекции «Сада камней Памяти и Славы» в Подольске станет важным шагом на пути к увековечению памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. Этот проект объединяет людей разных поколений, воспитывая в них уважение к истории и патриотизм.