Камеры помогли восстановить последние часы погибшей в Волге пары

Гибель жителей Саратова Дениса Насенкова и Виолетты Горшковой не связана с преступлением. Об этом сообщил РГ источник, знакомый с ходом расследования.

По данным следствия, ключевую роль сыграли записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие пару незадолго до трагедии. Анализ видеоматериалов позволил восстановить обстоятельства произошедшего с вероятностью около 99%.

Денис и Виолетта пропали за несколько дней до обнаружения тел. К их поискам были привлечены сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры. Тела молодых людей нашли в Волге на участке набережной Саратова. В ночь гибели пара гуляла в районе юридического института, затем перемещалась по Московской улице и была замечена у ночного бара. Около 05:30 камеры зафиксировали их на новом участке набережной в районе Провиантской улицы. Оперативники обратили внимание на неустойчивую походку обоих.

Следствие рассматривает версию алкогольного опьянения, окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз. Также установлено, что Денис снял обувь и передал Виолетте свою куртку.

По предварительным данным, пара спустилась на нижний ярус набережной, где отсутствует ограждение.

