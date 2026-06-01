Канадец десять лет страдает от синдрома автопивоварни: организм сам производит алкоголь

В Канаде мужчина, который полностью отказался от спиртного, уже десять лет страдает от редкого заболевания — синдрома автопивоварни. При этой патологии организм самостоятельно вырабатывает алкоголь, превращая человека в невольного пьяницу. Историю пациента рассказывает CBC News.

В 2023 году канадец потерял работу, поскольку окружающие были уверены, что он страдает алкоголизмом. Значительную часть времени он действительно проводил в состоянии опьянения, хотя не брал в рот ни капли спиртного. Причиной заболевания, по данным врачей, стал серьезный дисбаланс кишечной микрофлоры: бактерии и грибки, ферментирующие алкоголь, начали преобладать, и организм принялся вырабатывать этанол быстрее, чем успевал его расщеплять.

Сейчас медики рассматривают возможность трансплантации фекальной микробиоты, чтобы восстановить здоровый баланс бактерий и избавить пациента от недуга.