Кандидат биологических наук рассказал, как защитить питомца от укуса клеща

По словам эксперта, распространенное мнение о том, что высаженные по периметру участка чеснок, герань или бархатцы способны отпугнуть клещей, является опасным заблуждением. Биолог подчеркнул, что паразит не ориентируется на растительные запахи, а реагирует исключительно на тепло и углекислый газ, выдыхаемый потенциальной жертвой. Единственное, чего действительно боится клещ, — это прямые солнечные лучи и отсутствие влаги, поэтому регулярное скашивание травы и поддержание газона сухим дают гораздо больший эффект. Субботин также напомнил, что клещи не умеют летать или прыгать, а попадают на территорию, зацепившись за проходящее мимо животное. По его словам, даже тщательно обработанный двор может быть снова заражен бродячей кошкой в течение часа, поэтому бороться с паразитами нужно не только на земле, но и на тех, кто по ней передвигается.

Единственным научно доказанным методом защиты участка эксперт назвал обработку акарицидными препаратами на основе циперметрина, которые парализуют нервную систему клеща и убивают его до момента укуса. Он порекомендовал проводить опрыскивание минимум дважды за сезон — в середине апреля и конце июля — и строго соблюдать правило: не заходить на территорию в течение двух суток после процедуры. Что касается домашних питомцев, биолог предупредил, что популярные капли на холку не дают стопроцентной защиты, и посоветовал комбинировать их с таблетированными средствами, которые назначает ветеринар.

Если укуса избежать не удалось, Субботин призвал действовать правильно: извлекать клеща пинцетом максимально близко к коже, не применять масло или лак, а ранку обязательно продезинфицировать. При появлении таких симптомов, как температура, слабость или характерное кольцевидное покраснение, необходимо немедленно обратиться к врачу. Эксперт резюмировал, что Наро-Фоминский округ входит в зону риска по клещевому энцефалиту и боррелиозу, поэтому всего несколько часов профилактики в год могут предотвратить месяцы тяжелого лечения и необратимые последствия.