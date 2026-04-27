«Побежал, вытащил, спас»: боец с позывным Суета в одиночку вынес из-под обстрела двух командиров

В зоне специальной военной операции ежедневно совершаются подвиги, о которых не пишут в сводках. Один из них случился в Херсонской области. Российский оператор беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Суета в одиночку спас из-под вражеского огня двух командиров. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Позиция российских связистов попала под обстрел украинских беспилотников. Среди раненых оказались командир роты связи и командир взвода связи. В тот момент, когда другие, возможно, замешкались, Суета принял молниеносное решение. Он взял на себя ответственность и побежал к ним на позицию.

У одного из офицеров была пробита рука. Бойцов засыпало осколками. Суета оказал медицинскую помощь и под градом обломков вытащил их в безопасное место. Благодаря его действиям командиры и еще двое военнослужащих остались живы.

