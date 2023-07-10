Кандидат в президенты США назвал лидера Китая диктатором

Кандидат в президенты США высказался в адрес лидера КНР. Об этом сообщает РИА Новости .

В интервью американскому телеканалу губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, который является одним из кандидатов в президенты Америки от республиканцев, выступил с критикой лидера Китая, назвав председателя Си Цзиньпина «жестоким диктатором». О китайском лидере кандидат высказался, комментируя характеристику, которую ему дал действующий президент.

На сегодняшний день отношения между Америкой и Китаем остаются напряженными. Изменить это должен был визит госсекретаря в Пекин в середине июня, но сразу после этого Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, что не понравилось МИД КНР.