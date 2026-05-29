Канистры в багажнике и телефон в руках: за какие привычные действия на АЗС начнут наказывать с 1 июня

Новые жесткие меры противопожарной безопасности на автозаправочных станциях вступят в силу в начале лета. Адвокат Ирина Гребнева предупредила водителей об отказе в заправке топливом и возможных разбирательствах с полицией. Об этом пишет КП.

Запрет на гаджеты у колонки: новые правила с 1 июня

С 1 июня 2026 года использование мобильного телефона на территории автозаправочных станций вне салона автомобиля может обернуться для водителей серьезными неприятностями. Как сообщила агентству ТАСС адвокат Ирина Гребнева, МЧС совместно с крупнейшими топливными операторами приняли решение существенно ужесточить контроль за соблюдением правил противопожарного режима на АЗС.

Главная причина жесткого табу на звонки и пролистывание ленты новостей непосредственно у заправочных пистолетов — высокий риск возникновения случайной статической искры от мобильного устройства, которая в теории может спровоцировать детонацию топливных паров.

Санкции топливных сетей: от блокировки пистолета до вызова полиции

На сегодняшний день в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) нет специализированной статьи, предусматривающей денежный штраф за использование мобильного телефона на заправке. Однако это не означает, что нарушители останутся безнаказанными.

Какие меры защиты имеют право применить сотрудники АЗС:

Отказ в обслуживании: Оператор имеет полное право дистанционно заблокировать или не включать колонку, а также аннулировать уже произведенную оплату.

Требование покинуть территорию: Нарушителя попросят незамедлительно освободить заправочный островок.

«Черный список» (бан): Поскольку территория АЗС является частной собственностью коммерческой компании, сеть имеет право внести госномер автомобиля или карту лояльности клиента в стоп-лист, полностью заблокировав дальнейшее обслуживание на своих станциях.

Привод в полицию: Если водитель начнет конфликтовать или проигнорирует требования безопасности, персонал заправки вызовет наряд полиции. Правоохранители будут расценивать действия гражданина как создание угрозы общественной безопасности, что уже грозит реальным административным арестом или штрафом.

Напоминание водителям: лимиты на перевозку бензина в багажнике

Помимо ограничений на использование смартфонов, эксперты напоминают автомобилистам о строгих правилах транспортировки топлива для личных нужд, за нарушение которых можно остаться без водительского удостоверения.

Максимальный объем: В одном легковом автомобиле разрешено перевозить в общей сложности не более 240 литров бензина или дизельного топлива.

Ограничение по таре: Емкость одной канистры (обязательно специализированной, не пластиковой из-под воды) не должна превышать 60 литров.

Если сотрудники ГИБДД обнаружат в багажнике превышение этих нормативов (что приравнивается к опасным грузам), водителю грозит денежный штраф в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев с конфискацией излишков тары.