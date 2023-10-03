Капитальный ремонт хирургического корпуса больницы продолжается в Коломне
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
До конца следующего года в подмосковной Коломне планируется завершить работы по капитальному ремонту хирургического корпуса №2 на территории больничного городка Коломенской областной больницы. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что данный корпус является старейшим на территории больничного городка. Его построили в 1937 году, и именно он принял первых в истории Коломенской больницы стационарных пациентов.
После окончания работ по капитальному ремонту в хирургическом корпусе планируют расположить Региональный сосудистый центр: неврологическое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, кардиологическое отделение и отделение сердечно-сосудистой хирургии.
Ожидается, что палаты станут более комфортными — 2-3 местными, в каждой из них оборудуют санитарную комнату. После завершения работ корпус сможет принять на госпитализацию сто семьдесят пациентов.