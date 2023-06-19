Капитальный ремонт в восьмой школе Мытищ закончится к новому учебному году

Директор МБОУ СОШ № 8 Алена Борова вместе с председателем Совета депутатов городского округа Мытищи Андреем Гореликовым проконтролировали ход капитального ремонта в этой школе. Сейчас там в первом корпусе меняют крышу, реставрируют фасад и приводят в порядок спортзал.

«Здание школы было построено более 70 лет назад и нуждалось в ремонте, поэтому глава городского округа Мытищи Юлия Олеговна Купецкая, после общения с педагогами и родителями учеников, приняла решение, что в школе летом 2023 года будет проведен капитальный ремонт», - рассказала Алена Борова.

По плану капитальный ремонт в восьмой школе должен закончиться к концу лета и уже первого сентября ученики начнут заниматься в обновленном здании.

Всего в городском округе Мытищи в этом году приведут в порядок три школы и два образовательных учреждения для дошколят. Также в планах обустроить два стадиона. Финансирование на ремонт выделяют из местного бюджета.