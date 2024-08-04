Капитальный ремонт завершился в санаторном отделении НИКИ детства в подмосковных Химках

В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области, который находится в городском округе Химки, завершили капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Председатель Совета депутатов горокруга Сергей Малиновский вместе с медицинским персоналом провел осмотр обновленных помещений. Примечательно, что работы шли здесь на протяжении года, и теперь можно видеть полностью обновленное учреждение.

Напоминаем, что в санаторном отделении помогают маленьким пациентам с бронхиальной астмой, бронхо-легочными заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Здесь оздоравливаются дети в возрасте от трех до 14 лет со всего региона. Отделение рассчитано на 45 человек в сопровождении их родителей.

«В медучреждении есть физиолечение, где проводится магнитотерапия, электролечение и КУФо. Также имеется ванна сухого флоатирования, водолечение, комната психологической разгрузки и музыкальный зал» — рассказала заведующая санаторным отделением НИКИ детства, врач-педиатр Ирина Вишнякова.

Кроме того, в здании расположены соляная пещера, кислородная камера, кедровая фитобочка, современные тренажеры с биологической обратной связью. Есть просторные зоны отдыха с удобной мягкой мебелью.