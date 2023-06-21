Британия рискует потерять позицию лидера в НАТО, если численность ее армии не увеличится. Об этом сообщает ФАН

Лондон продолжает поставлять военную помощь Киеву, что не лучшим образом сказывается на боевой подготовке самой Британии. Если это не прекратится, то совсем скоро состояние ее ВС достигнет уровня Черногории. Мнение высказал Василий Дандыкин, являясь капитаном первого ранга в отставке.

Он «дал совет» Великобритании поставлять ВСУ как можно больше оружия, чтобы королевство полностью лишились своих военных сил. Однако англичане все же не опустились ниже, если речь идет о флоте. Но сухопутные и авиационные силы действительно находятся в не утешающей ситуации. «Скатертью дорога», – подчеркнул Дандыкин.