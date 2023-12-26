Капитан «Спартака» хочет отсудить семь миллионов рублей у застройщика

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подал в суд на застройщика, который не сдал в срок его шесть квартир в жилом комплексе Хорошево-Мневники, сообщает Mash.

ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» обязался сдать многоквартирный дом на улице Шеногина во втором-третьем квартале этого года.

Компания в обозначенные сроки не уложилась и получила претензию от защитника красно-белых и сборной России. Он потребовал через суд выплатить ему 6,8 млн рублей. Дата заседания назначена на 18 января.

Осенью Джикия потерял место в основном составе «Спартака» из-за разногласий с главным тренером Гильермо Абаскалем. В нынешнем сезоне он провел всего девять матчей за столичный клуб во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Контракт защитника со «Спартаком» действует до конца сезона.